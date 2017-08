11-årige Noah Lequime er alvorlig syg og har ifølge læger fra Hvidovre Hospital behov for pleje af sygeplejersker 24 timer i døgnet. Den pleje er indtil nu blevet afvist af Køge Kommune. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Skarp kritik af kommunen i sag om alvorligt syg 11-årig

Køge - 07. august 2017 kl. 13:38 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Køge Kommunes behandling af sagen om en 11-årig dreng fra Køge har været kritisabel. Sådan lyder konklusionen fra Ankestyrelsen, der har ændret kommunens oprindelige afgørelse. Det skriver DAGBLADET Køge.

Styrelsen offentliggjorde i slutningen af juni sin afgørelse i sagen, hvori moren til den alvorligt syge og handicappede dreng har kæmpet for at få tildelt pleje af sygeplejersker 24 timer i døgnet. Et krav, som kommunen indtil videre har afvist. Derfor har den 46-årige mor Astrid Lequime klaget til Ankestyrelsen.

Styrelsen kritiserer konkret, at Køge Kommune har anvendt forkert lovgivning i sin afgørelse og lægger samtidig vægt på, at Hvidovre Hospital flere gange har anbefalet, at den 11-årige dreng får pleje af sygeplejersker i alle døgnets timer.

Køge kommune har ikke haft mulighed for at stille op til interview med DAGBLADET, men har i stedet sendt et skriftligt svar:

- Sagen er yderst kompleks og omfattende. Køge Kommune er kun interesseret i det bedst mulige samarbejde om at hjælpe Noah så godt som muligt. Køge Kommune ønsker ikke at gå nærmere ind i sagens konkrete indhold i pressen, men vil invitere Noahs mor til et møde om den fremadrettede hjælp til Noah, udtaler Svend Tabor, der er direktør for Velfærdsforvaltningen i Køge, i det skriftlige svar.

I svaret nævner han også Ankestyrelsens afgørelse af klagesagen.

- Omkring Ankestyrelsens afgørelse kan vi oplyse, at Køge Kommune naturligvis følger Ankestyrelsens afgørelse. Ankestyrelsen skriver blandt andet, at kommunen ikke kan bevilge overvågning af Noah efter servicelovens bestemmelser. Ankestyrelsen peger på muligheden for at bevilge den samme hjælp, som familien bliver tilbudt i dag, efter sundhedslovens bestemmelser. Køge Kommune vil træffe en formel afgørelse efter møde med Noahs mor, udtaler Svend Tabor. Læs hele historien om sagen i DAGBLADET Køge mandag den 7. august.