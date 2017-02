Send til din ven. X Artiklen: Sjælland: Liberale partier fører an hos de unge Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sjælland: Liberale partier fører an hos de unge

Køge - 03. februar 2017 kl. 13:48 Af Katrine Wied og Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Venstre og Liberal Alliance blev de to mest populære partier i Region Sjælland, da Skolevalg 2017 løb af stablen i går torsdag. De to borgerlige partier fik henholdsvis 17,8 og 15,9 procent af elevernes stemmer i regionen, mens 15,8 procent satte kryds ved Socialdemokratiet. Det skriver DAGBLADET.

På Christiansborg har Liberal Alliance heller ikke været sen til at udtrykke tilfredsheden med resultatet, der på landsplan gør partiet til det tredjestørste blandt de 14-17-årige.

- Hele frihedsdagsordenen med at leve sit eget liv uden stramme regler fra staten, tiltaler mange unge mennesker. De eksperimenterer selv med tilværelsen, og pointen med at påtage sig et ansvar og selv bestemme, giver mening for de unge, siger folketingsmedlem Villum Christensen (LA), der er valgt i Sjællands Storkreds.

Konservative har også klaret sig pænt hos de unge stemmer i Region Sjælland. I regionen blev partiet fjerdestørst med 11,7 procent af stemmerne, blandt andet illustreret ved Slagelse Kommune, hvor Konservative blev topscorer og fik 29,3 procent af de unges krydser.

- Erfaringen viser, at ens første stemme, husker man også senere hen, så det lover godt for os. Det er også interessant frem mod kommunalvalget til november, hvor de unge kan påvirke deres forældre og søskende til at stemme konservativt. Så tror jeg, at der er basis for, at vi kan gå frem og at vi kan genvinde borgmesterposterne i Køge og Sorø med det positive resultat, siger erhvervsminister Brian Mikkelsen, (K), der er valgt i Sjællands Storkreds.

Dansk Folkeparti fik under årets Skolevalg langt fra samme opbakning, som man ellers er vant til, og partiet var blot det sjette største i Region Sjælland med 9,6 procent af de unges stemmer. Det ærgrer Liselott Blixt (DF), der dog ikke er overrasket over valgresultatet.

- Når man er ung, handler meget af det om kroner og øre. Når man bliver ældre, bliver man lidt mere fornuftig og får lyst til at dele flere penge med de svageste i samfundet. Mange af vores vælgere er i den ældre del af befolkningen, og de har lyst til at gavne det samfund, de har lært at kende, siger folketingspolitikeren, der ligeledes er valgt i Sjællands Storkreds.

På landsplan stemte 45.345 elever fra 8., 9. og 10. klasse, og det blev samlet set til en sejr til blå blok med 55,3 procent af stemmerne mod 44,7 procent til rød blok.

relaterede artikler

Sådan gik Skolevalg 2017 på Stevns 03. februar 2017 kl. 11:57

Alternativet fik godt valg på Stevns 03. februar 2017 kl. 11:52