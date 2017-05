Se billedserie Rishøj Boldklubs pavilloner stammer fra 1970?erne og er i dårlig stand, fortæller formand for boldklubben Martin Grebak. Foto: Katrine Wied

Send til din ven. X Artiklen: Simoni: Vi kan ikke leve med rotter i en kommunal institution Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Simoni: Vi kan ikke leve med rotter i en kommunal institution

Køge - 19. maj 2017 kl. 06:14 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Rishøj Idrætscenter skulle have haft et nyt klubhus i 2017. I stedet har de fået rotter.

Planerne om at bygge nyt i Rishøj er udskudt til 2020, hvor der på det seneste budgetforlig er afsat knap ti millioner kroner til nye klubfaciliteter, med mindre de aktuelle spareplaner i kommunen får det udskudt yderligere.

De pavilloner, som nu er under rotteangreb, stammer fra midten af 1970'erne. De gamle pavilloners alder og tilstand giver nu aktuelt rotterne let spil, når de skal finde vej ind i varmen.

- Det er en træbygning, der er gammel og slidt. Der står vand under på grund høj vandstand, fordi området her er gammel mose, siger Martin Grebak og viser, hvordan rotterne har gravet ned under bygningen for at komme ind nedefra, siger formand for Rishøj Boldklub Martin Grebak, mens han viser rundt i klubhuset.

Formand for Kultur- og Idrætsudvalget, Anette Simoni (V), har forståelse for Rishøj Boldklubs frustration over pavillonernes tilstand.

- Jeg vil invitere dem til et møde og snakke med dem, om hvordan vi kommer videre, for det kan vi ikke blive ved at leve med. Vi kan ikke leve med at have en institution, en klub, der er fuld af rotter, heller ikke som kommune, siger Anette Simoni.

Hun erkender dog også, at det kan blive svært at finde finansiering til den løsning, som boldklubben drømmer om. Nemlig et nyt klubhus opført der, hvor grusbanen ligger i dag.

- Det ser ikke så godt ud. Men derfor kan man godt forøge, om man kan lave nogle tiltag og drøfte, hvad de selv kan gøre. Vi er nødt til at have en strategi for, hvordan vi kommer videre, og det vil vi gøre i fællesskab med dem. Så må vi se, hvad der videre sker, siger Anette Simoni.