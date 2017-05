Silbye er kommet godt fra start i Manuel Terapi

Det skriver LørdagsAvisen.

"I stedet for at gå på pension, som min alder ellers tillader mig, valgte jeg at få gavn af mit kendskab til manuel medicin ved pr. 1. februar at etablere den private praksis Manuel Terapi i dejlige lokaler på Torvet 11 1. sal i Køge. Her behandler jeg en dag om ugen - torsdag - på klinikken, ellers behandler jeg efter nærmere aftale. Udover mit virke i Manuel Terapi underviser jeg også i manuel medicin 4-5 gange årligt i Kolding, ligesom jeg er medlem af speciallægeselskabet Dansk Selskab for Muskuloskeltal Medicin - DSMM. Her lod jeg mig uddanne og opnåede diplomstatus i faget. Han har i flere år siddet i bestyrelsen, og formand for uddannelsesudvalget og har gennem 15 år undervist andre læger og fysioterapeuter i manuel terapi i DSMM kurser", fortæller Peter Silbye, der også underviser kommende praktisende læger i bevægelsesapparatslidelser på Københavns Universitet.