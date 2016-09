Sigtelse: Stak med kniv og afpressede sig til store beløb

Af Anders Fallesen

Mindst 167.000 kroner optog en 19-årig mand angiveligt ulovligt kviklån for i sine ofres navne, ligesom han skal have medvirket i to knivstikkerier og afpresset andre ofre til at købe et tocifret antal iPhones samt en bil.