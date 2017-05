Se billedserie Med Laila Christensen i spidsen blev gæsterne efter den sidste forestilling i aftes fulgt ud af Køge Bio og over til Nordisk Films store, nye biografcenter, der fremover inviterer ind til popcorn og biograf-hygge. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Sidste forestilling i den gamle biograf

Køge - 22. maj 2017 kl. 11:04 Af Lars Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Det var da helt sikkert en både mærkelig og meget speciel dag.

- Men heldigvis havde vi så forrygende travlt hele dagen, at jeg ikke havde tid til at nå at blive ked af det. Og det er jeg jo heller ikke.

Sådan siger Laila Christensen over morgenkaffen i dag, efter at hun i aftes for sidste gang lukkede biografgængere ud af Køge Bio. Den biograf, hun har ejet og plejet siden 1984.

- Jeg har hele tiden sagt, at jeg ikke er ked af det, fordi vi forlader en nedslidt biograf og fortsætter i en ny, topmoderne biograf, siger hun.

- Men det var da mærkeligt, at det for eksempel var sidste gang, vi lige smuttede ned og hentede lidt slik i den gamle kiosk.

Der var fuldt hus til Køge Bios sidste forestilling i aftes, og efterfølgende fulgte Laila Christensen og de øvrige ansatte alle interesserede over i den nye, store biograf, hvor de kunne få en rundvisning.

- Det var folk rigtigt glade for, og der var mange, som efterfølgende sagde til mig, at nu kunne de bedre forstå, at jeg ikke er ked af at sige farvel til Køge Bio, fortæller Laila Christensen.

- For det bliver super godt i den nye, og vi glæder os til at komme i gang.

- Og så er det da ingen hemmelighed, at det havde været meget værre for mig, hvis jeg bare skulle lukke og slukke uden at have en ny biograf at fortsætte i, siger hun.

Køges nye, store biograf holder indvielse og gallaaften på onsdag den 24. maj kl. 19.00 med filmen »Den rigtige mand« om bokseren Jørgen »Gamle« Hansen.