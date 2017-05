Med godt 50 medlemmer for nuværende, alle 50+ år og jobsøgende, kæmper lokalformand Klaus Gjøl og resten af Senior Erhverv Sjælland Øst på frivillig basis for at finde arbejde til jobsøgende seniorer. Og det er de ganske gode til. Sidste år kom 61 procent - svarende til 27 mennesker - tilbage i arbejde via Senior Erhverv i Køge. Foto: Kenn Thomsen

Seniorer hjælper hinanden i arbejde

Som formand for Sjælland Øst-afdelingen repræsenterer han den helt og aldeles frivillige Senior Erhverv-forening, der som absolut eneste mål har at få jobsøgende borgere i alderen 50+ tilbage i arbejde. De eneste kriterier, man skal opfylde for at blive medlem, er, at man skal være jobsøgende og ældre end 50 år, fortæller Klaus Gjøl, der selv har været med i foreningen i seks år.