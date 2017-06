Seniorboliger i Køge Kyst

Køge: PensionDanmark skal for første gang bygge i Køge Kyst, et byggeri på 90 boliger, hvor målet er et bæredygtigt byggeri med stærk arkitektur. De kommende byboliger i Køge Kyst indeholder både almindelige boliger og et bofællesskab for 50+ segmentet for at skabe en mangfoldig bydel. Bofællesskabet udvikles i samarbejde med Realdania som led i foreningens indsats 'Rum og fællesskaber for ældre', der har som mål at skabe aktiviteter, der også kan forebygge ensomhed.