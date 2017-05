Senior Erhverv: Meningsfuld indsats for job og arbejdsliv

Klaus Gjøl - formand for Erhverv Senior Sjælland Øst i Køge.

Køge - 20. maj 2017

Ledige seniorer må ofte kæmpe en hård kamp for at vende tilbage til arbejdslivet. Det er et paradoks, at seniorer som jobsøgere opleves som 'ældre' og mindre stabile end seniorer som ansatte. Og den lavere ledighed blandt seniorer skyldes for en del, at

Efterløn eller pension kan være mere attraktivt end en arbejdsløshedskø. Men der er fortsat potentiale for at øge beskæftigelsen blandt seniorer.

Her er Senior Erhverv Sjælland Øst, der har til huse på Astersvej 23 i Køge, en god medspiller.

Senior Erhverv Sjælland Øst er en lokal afdeling af det landsdækkende Senior Erhverv Danmark. Senior Erhverv er for jobsøgende seniorer der er fyldt 50 år. Senior Erhvervs formål er via selvaktivering at medvirke til, at ledige kommer i ordinære ustøttede job.

Senior Erhverv er et frivillig, upolitisk, tværfaglig og jobformidlende netværk som blev stiftet i 2000 i Svendborg.

Senior Erhverv Sjælland Øst blev stiftet den 22. maj 2002 - og kan derfor på mandag kan fejre 15 års fødselsdag.

"Vi var således én af de første netværk i Danmark. I dag findes der i alt 23 netværk over hele landet", fortæller Klaus Gjøl, der er formand for Senior Erhverv Sjælland Øst i Køge.

Sjælland Øst netværket dækker kommunerne Roskilde, Greve, Solrød Køge og Stevns. Senior Erhverv er et supplement til A-kasser og jobcentre, og samarbejder udover disse to med de lokale erhvervsorganisationer.

Og er oprettet med støtte fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering - den såkaldte Sats-pulje.

"Vores medlemmer udfører aktiviteter under devisen hjælp til selvhjælp. En aktivitet kunne være deltagelse i uanmeldte besøg i virksomheder i de fem kommuner, og præsenterer disse virksomheder for hvilke muligheder de har gennem et samarbejde med Senior Erhverv. Vores medlemmer skal være aktive i netværket 10 timer om måneden. Al aktivitet er på frivillig basis, fortæller Klaus Gjøl.

Virksomhederne får gennem Senior Erhverv Sjælland Øst en medarbejder, som hurtigt kan gå i gang, som er nem at indpasse i virksomheden og som med afsæt i mange års erfaring og kompetence vil bidrage til, at virksomhederne får en velkørende og værdifuld medarbejder.

"Vores formidling er direkte, enkel og omkostningsfri for virksomhederne - der - også ganske vederlagsfrit - får adgang til en landsdækkende CV-base med op mod 1.000 emner, hvorfra man kan søge efter sin nye medarbejder- uanset hvor i landet parterne befinder sig.

Senior Erhverv Sjælland Øst talte pr. 30. april i år 50 aktive medlemmer - samt 27 passive, som er medlemmer der enten er pensioneret eller er kommet i job - men som føler, at de har tid og lyst til overs til at give en hånd med i netværkets aktiviteter.

"Medlemstallene svinger meget fra måned til måned - men på årsbasis kommer der på plussiden af 200 medlemmer gennem vores system i Sjælland Øst. Og at de er effektive ses bedst ud fra at vi her i Sjælland Øst sidste år - 2016 - fik 61 procent af vore medlemmer tilbage til arbejdsmarkedet. Det gav os en fjerdeplads på landsplan. Landsgennemsnittet lå på 49 procent. Her i Køge gennemførte vore medlemmer sidste år ialt 714 virksomhedsbesøg - hvilket gav os en flot førsteplads, når vi ser på, at der blev gennemført 6.390 på landsplan. Tal vi godt kan være stolte over her i Sjælland Øst, siger Klaus Gjøl, der har været med i netværket i seks år - heraf de to seneste som formand.

Kontoret hos Senior Erhverv Sjælland Øst er åbent mandag til torsdag kl. 10.00-14.00, hvor nye medlemmer samt virksomheder er velkomne til at henvende sig.