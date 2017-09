Send til din ven. X Artiklen: Se kort: Sværere at få ny læge Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se kort: Sværere at få ny læge

Køge - 14. september 2017 kl. 15:00 Af Tine Fasmer og Tomas Revsbech Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det bliver stadig sværere for nytilflyttere eller borgere, der ønsker at skifte læge, at kunne få adgang til en ny læge.

Nye tal fra De Praktiserende Lægers Organisation (PLO) viser, at 74,9 procent af alle lægehuse i Region Sjælland har lukket for patienttilgang mod 67 procent på landsplan. Til sammenligning var andelen af læger, der havde lukket af for patienttilgang bare 38 procent i 2014.

Problemet har gennem flere år været størst i Roskilde, hvor andelen af læger, der har lukket af, dog er faldet en lille smule i forhold til sidste år. Til gengæld har samtlige læger i Stevns kommune lukket af for nye patienter. Og også i flere andre kommuner er det blevet næsten umuligt at få en ny læge.

Lægemanglen er en »kæmpe udfordring« erkender to af bejlerne til regionsrådsformandsposten i Region Sjælland, Heino Knudsen (S) og Jacob Jensen (V)

Venstre-manden peger dog på, at den netop indgåede overenskomst mellem Danske Regioner og de praktiserende læger kan afhjælpe lidt af problemet. I hvert fald på kort sigt:

- Der lægges op til, at man får større honorar, hvis man slår sig ned i et såkaldt dækningstruet område, ligesom man også honoreres, hvis ens patienter er mere syge. Samtidig lægges der også op til delte specialer, hvor læger kan dele deres tid mellem en lægepraksis og et speciale på et sygehus. Det giver især yngre læger mulighed for at finde ud af, hvad de vil, siger Jacob Jensen.

Han tilføjer, at lægeproblemet på længere sigt skal løses ved at få en lægeuddannelse til Region Sjælland, samtidig med at antallet af pladser på lægestudiet, især inden for almen medicin, skal øges.

Socialdemokraternes Heino Knudsen er enig. Samtidig kan man også se på om flere læge-klinikker skal sendes i udbud, som private firmaer kan byde ind på:

- Det er dog i min optik en midlertidig løsning, indtil vi får uddannet nok nye læger på en ny sjællandsk lægeuddannelse. Modellen med den praktiserende læge, som den primære indgang til sundhedsvæsnet er den rigtige, siger han.