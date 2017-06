Se billedserie Seks småbørn fra Asgård Børnehus i Køge besøgte torsdag formiddag plejehjemmet Nørremarken. Foto: Jesper From

Send til din ven. X Artiklen: Se de søde billeder: Små børn vakte glæde på plejehjem Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se de søde billeder: Små børn vakte glæde på plejehjem

Køge - 09. juni 2017 kl. 15:27 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Torsdag formiddag havde seks børn på omkring 1,5 år og flere pædagoger fra Asgård Børnehus fundet vej til Ølbyvej i Køge. Her ligger plejehjemmet Nørremarken, som huser 63 ældre beboere, hvoraf mange til daglig lever med demens.

Børnene og de ældre brugte formiddagen sammen på blandt andet at lege med bolde og synge med instrumenter.

Baggrunden for besøget skal findes i, at man fra begge parters side vil bygge bro mellem børn og ældre, fortæller lederen af Asgård Børnehus, Susanne Marquardsen.

- Børnene oplever, at der findes mange forskellige mennesker i forskellige aldre, og de kan lære af de ældre. Mødet gør børnene mere nysgerrige på livet og sætter nogle refleksioner i gang, siger hun og uddyber:

- Det får dem til at tænke over, hvorfor folk bliver ældre, hvorfor de får rynker, og hvorfor nogle sidder i kørestol.

Det var Susanne Marquardsen, som kontaktede Nørremarken med idéen om et besøg, og på plejehjemmet var man hurtige til at takke ja til tilbuddet, fortæller Majken Møller, der står for terapi og aktivering på Nørremarken.

Hun peger på, at børnenes besøg har en positiv effekt på plejehjemmets ældre.

- Det vækker erindringer hos vores beboere, som alle har en eller anden form for demens. Når de så ser et lille barn, vækker det nogle følelser i forhold til deres egne børn eller et tidligere job, fortæller Majken Møller.

Torsdagens visit var det første besøg og skal danne grundlag for, at flere og også lidt ældre børn fra Asgård Børnehus kan komme forbi Nørremarken. Begge parter er nemlig meget interesserede i, at samarbejdet fortsætter.