Se billedserie Elever fra 8. og 9. klasse på Borup Skole holdt torsdag eftermiddag fernisering på KØS Museum for kunst i det offentlige rum. Foto: Simon de Visme

Se de farverige billeder: Elevernes værker indtog KØS

Køge - 03. marts 2017 kl. 13:43 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der stod både lidt chips og drikkelse klar udenfor lokalet på KØS Museum for kunst i det offentlige rum i Køge, da elever fra 8. og 9. klasse på Borup Skole holdt fernisering torsdag eftermiddag.

26 elever fra skolens valghold for billedekunst havde taget de farverige malerier, tegninger og skitser med sig for at vise dem frem på museet på Nørregade for en stund. Siden september 2016 har eleverne arbejdet på udstillingen, der tager udgangspunkt i de kendte, danske kunstnere Arne Haugen og Bjørn Nørgaard.

I løbet af processen har valgholdet været forbi KØS Museum for kunst i det offentlige rum to eftermiddage for at hente inspiration, blandt andet fra Bjørn Nørgaards Stemninger, og ifølge en af holdets to undervisere har forløbet en positive effekt.

- Det betyder først og fremmest, at eleverne får øjnene op for, hvad KØS er for en størrelse, siger lærer Helena Notkin og fortsætter:

- Samtidig giver det eleverne selvtillid, at de kan udtrykke sig og bliver taget seriøst. De får en råstyrke med sig, når de godt tør vise deres ting frem.

I lokalet på museet er elevernes kunstværker både placeret væggen, på gulvet og på flere borde. Klokken 15.00 åbnede dørene op, så både familie, venner og almindelig museumsgæster kunne kigge nærmere på de farverige skitser.

Det er tredje år i træk, at Borup Skoles valghold samarbejder med KØS omkring en elevudstilling, og på museet er man tilfredse med projektet.

- Vi er glade for, at eleverne udstiller ved siden af vores samlingsværker. Det er med til at gøre det mere seriøst og officielt for de unge, siger Sofie Andreassen, der er leder af KØS Skoletjeneste.

Hun mener også, at ferniseringen og udstillingen giver eleverne noget med videre.

- Det betyder meget for eleverne, når de lærer KØS bedre at kende og kan tage ejerskab over museet. Det er vi glade for at bidrage til, siger Sofie Andreassen.