Se billederne fra havnen: Ny scene skaber glæde

Køge - 26. juni 2017 kl. 16:32 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Musikken brager ud af de sorte højtalere på den nye træscene på havnepladsen i Køge. I mens har blæsten godt fat i alt fra flag til træer og parasoller, og selv om himlen bliver mere og mere grå, er stemningen stadig god.

Det er lørdag eftermiddag, og Erik Hausted har travlt med at lange friske fadøl over disken til de mange gæster, heriblandt tørstige cykelryttere fra Sjælland Rundt-løbet. Restaurationschefen fra Rib House er glad for den nye havnescene, der blev indviet i sidste uge.

- Vi er glade for scenen, og den kan næsten ikke ligge bedre. Jeg håber, den får stor betydning, og at der kommer flere folk, siger Erik Hausted, der dog gerne så, at man havde lukket scenen af bag til.

Hos naborestauranten har man også kun positive ord at sige om det nye byrumsmøbel, der lørdag klokken 14.00 dannede ramme om en koncert med Rollings Stones Tribute-bandet Sticky Fingers.

- Den skaber et rigtig flot byrum, og så er det op til os restauranter at bruge det og få folk til at komme ned på havnen, siger Henrik Ibsen, der ejer Ibsens Pub & Vinbar.

Til lørdagens koncert var der fyldt godt op i de nærliggende restauranter, som havde godt udsyn til scenen, og på de opstillede bænke havde specielt mange deltagere af Sjælland Rundt fundet vej. Fremover håber man også, at koncerter og andre kulturelle arrangementer vil tiltrække masser af mennesker.

- Nu har vi lagt rigtig godt ud, og så bliver det spændende at se, hvor mange folk og turister, der i fremtiden vil gøre brug af det, siger Henrik Ibsen, der også koordinerer booking af scenen for restaurationerne på havnen.