Se billederne: Unge indvier nyt skateområde

Køge - 23. maj 2017 kl. 15:31 Af Simon de Visme

Mandag eftermiddag var en stor gruppe børn og unge samlet på den nye, sorte asfalt foran Hastrupskolens SFO i Køge. Med musik, høj sol, farvede vimpler og en til lejligheden opstillet pølsevogn var der masser af god stemning hos de fremmødte.

Anledningen var den officielle åbning af et nyt skate- og containerområde på Hastrupskolens SFO. Med en megafon i hånden bød SFO-leder Troels Clausen velkommen til både børn, forældre og personale, hvorefter han gav ordet og megafonen videre til skoleleder Thomas Kielgast.

- Vi har så mange gode aktiviteter her og så mange børn. Det er Danmarks bedste klub, slog han fast.

Målet med skateområdet er at give alle børn og unge i Hastrup nogle nye rammer, og Thomas Kielgast pegede på, at han tit ser masser af mennesker på området uden for SFO'ens åbningstider.

- Når jeg kommer forbi om aftenen og i weekenden, er der altid fyldt med børn fra Hastrup. Det er dejligt at se, sagde Thomas Kielgast, inden han klippede den røde snor over, som hang i indgangen til en stor container.

Fra SFO'ens side har man fra start gjort sig tanker om, at klubbens unge skal være en stor del af projektet. Et pædagogisk projekt, som skal give de unge ejerskab over området og følelsen af, at det er deres klub.

Troels Clausen fortæller, at børnene blandt andet har været inde over grafitti-motivet i containeren, lige som en gruppe har været med i IKEA for at vælge møbler til området.