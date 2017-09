Se billedserie Præsident for Lions i Køge, Per Buhl Pedersen, bød lørdag formiddag velkommen i Musikcaféen, hvor foreningen fejrede sit 50-års jubilæum og i alt donerede 200.000 kroner. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Se billederne: Rundt Lions-jubilæum blev fejret med store donationer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se billederne: Rundt Lions-jubilæum blev fejret med store donationer

Køge - 04. september 2017 kl. 15:03 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lørdag formiddag var der godt fyldt med mennesker udenfor Tapperiet i Køge, hvor Køge Skolekoster spillede, blæste og trommede løs iført deres røde uniformer. Anledningen var 50-års jubilæet for Lions i Køge, og foreningen havde valgt at fejre det runde jubilæum ved at dele 200.000 kroner ud til forskellige hjælpeaktiviteter og -aktører.

Efter et par velspillede numre fra orkesteret, gik folk ovenpå i Tapperiets Musikcafé, hvor der var dækket op til den store fest. Foran scenen stod utallige små og farverige flag, og der var både sandwich, chips og lidt at drikke til lørdagens mange gæster.

Gæsterne repræsenterede hver især de forskellige foreninger, som i løbet af formiddagen kunne se frem til en barmhjertig check fra Lions i Køge. De talte blandt andet Masanga Hospitalsprojekt fra Sierra Leone, der modtog 25.000 kroner, samt Grøndlandsfonden, Børnecancerfonden og Danske Hospitalsklovne, som hver især fik 10.000 kroner.

I alt modtog 17 forskellige aktiviteter donationer fra Lions for samlet over 200.000 kroner.

Efter en bid brød gik Lions-medlem Per Sørensen på scenen for at byde velkommen. Han fik blandt andet nævnt, at det i år også er hele Lions 100-års jubilæum, inden han gav mikrofonen videre til den lokale præsident, Per Juhl Pedersen.

Han fortalte om opstarten i Køge tilbage i 1967 og præsenterede to af de oprindelige og første Lions-medlemmer fra dengang, som havde fundet vej til Musikcaféen lørdag. En af dem var 84-årige Jørgen Nyboe, i dag pensionist, der var med til at starte det hele op for 50 år siden.

- Dengang var alle frivillige, og arbejdet var ulønnet, og sådan er det også i dag. Sidan da har vi uddelt 10 millioner kroner til humanitær hjælp i klubbens levetid, fortalte Per Juhl Pedersen, der påpegede vigtigheden af Lions.

- Uanset hvor godt man politisk kan hjælpe folk, så vil der altid være behov for Lions