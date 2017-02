Erhvervskvinden Stine Bosse er ambassadør for landets produktionshøjskoler, og i går besøgte hun Klemmenstrupgård for at stifte bekendtskab med skolens mange succeshistorier om sårbare unge, der får uddannelse og kommer i kontakt med arbejdsmarkedet. Foto: Hans Jørgen Johansen

Se billederne: Prominente gæster besøgte produktionsskole

Erhvervsleder og debattør Stine Bosse, som er ambassadør for landets produktionsskoler, og folketingsmedlem Lennart Damsbo-Andersen (S), formand for Produktionsskoleforeningen PSF, var tirsdag på besøg på produktionshøjskolen Klemmenstrupgård i Køge for at lade sig inspirere af skolens succeshistorier. Se billeder fra besøget her.