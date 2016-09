Fredag besøgte kulturminister Berteel Haarder (V) Køge Museum for at få indblik i museets forsøg med moderne og interaktiv formidling. Foto: Bjørn Armbjørn

Se billederne: Ministeren hoppede i hængekøjen

Der var både mulighed for at nærstudere gamle kanoner, få en tur i hængekøjen og opleve udstillingen gennem en iPad, da Bertel Haarder (V) besøgte Køge Museum fredag i denne uge.

I forbindelse med Slots- og Kulturstyrelsens tilsyn af landets statsanerkendte museer er Køge Museum blevet fremhævet som et godt eksempel på fremtidens lokalhistorieske museum - et såkaldt referencemuseum. Derfor havde den 72-årige kultur- og kirkeminister taget turen til Køge, og den tidligere undervisningsminister var glad for besøget.

- Vi er meget glade for, at han har valgt at besøge to steder under Museum Sydøstdanmark. Det er uden tvivl et skulderklap, siger Birte Broch.