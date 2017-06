Se billedserie Mandskabet på Marinehjemmeværnets Køge-kutter MHV 815 Kureren brugte pinsen til træning. Foto: Jess Abrahamsen Foto: Jess F. Abrahamsen

Se billederne: MHV 815 Kureren i rum sø

Køge - 07. juni 2017 kl. 15:04 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Pinsen er familiernes fest. Men i denne pinse har rigtigt mange frivillige fra Marinehjemmeværnet valgt at lade festen erstatte med to dages undervisning, træning og kammeratskab, for at være toptunede til at møde de mange udfordringer, som de kommende måneder byder på i det maritime sommerland.

Marinehjemmeværnsflotille 368 Køge var også med, og de deltog med eget fartøj MHV 815 Kureren.

- Vi er med, fordi det altid er godt at være sammen med kolleger og få suppleret vores viden med nye input og træning, siger Flotillechef Per Bach Lauritsen.

- Men først og fremmest sætter øvelsen fokus på de udfordringer, vi også kan møde ude i en virkelig situation. Brand, eftersøgning, redning og olieforurening. Det er situationer, vi kan møde når som helst, og det kan vi aldrig øve nok, tilføjer flotillechefen.

Det er første gang, at marinehjemmeværnet holder sin egen landsøvelse, og som navnet indikerer, så er det en fælles landsdækkende begivenhed, hvor alle flotiller er inviteret. Landsøvelsen blev holdt på Flådestation Korsør og langs den sydøstfynske og vestsjællandske kyst. Det er håbet, at der fremover vil være en årlig landsøvelse, og at den flytter til en ny location hvert år.

I Marinehjemmeværnsflotille 368 Køge dækker man et stort geografisk område med base i Køge. Herfra kan man rykke ud med en times varsel døgnet rundt året rundt. Marinehjemmeværnet yder støtte til søværnet og andre myndigheder som SKAT og politiet.

- En landsøvelse som denne giver os rig mulighed for ikke bare at træne et specielt scenarie, men også at arbejde sammen med kolleger, vi ikke ser så tit, fortæller Per Bach Lauritsen.