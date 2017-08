Se billederne: Lokale skak-talenter gør klar til EM

Se billedserie En lang række lokale foreninger og venner har støttet de to Køge-drenge økonomisk og har derfor gjort det muligt for Rasmus Tønnesen og Sander Stage-Steffensen at deltage i ungdoms-EM i Rumænien til september. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen Foto: Peter Andersen

Køge - 18. august 2017 kl. 19:01

Blikket er skarpt rettet ned mod spillepladen og de 64 små sorte og hvide firkanter. Hjernen arbejder på højtryk, inden en af de 16 skakbrikker bliver rykket.

Vi befinder os i et lokale på Asgård Skole i Køge, og på hver side af skakbrættet sidder to unge drenge. 12-årige Rasmus Tønnesen og 14-årige Sander Stage-Steffensen. Til daglig går de to i skole på Køge Private Realskole, men en del af den ugentlige træning foregår på Asgård Skole, hvor Køge Skakklub blandt andet holder til.

Interessen for det populære brætspil begyndte for begge drenge, da de stiftede bekendtskab med spillet i skolen og for tre år siden i den lokale skakklub.

- Vi fik det vist i 3. klasse, og så begyndte jeg også at spille det i SFO'en. Jeg kan huske, jeg syntes, det var meget interessant, fortæller Sander, der i dag går i 8. klasse.

Udviklingen var lidt den samme for 12-årige Rasmus, der dog også var stærkt præget af familiens interesse for skak.

- Min far har spillet meget skak, så han lærte mig det, og min storebror spiller også. Det var rigtig sejt, når min storebror kunne vinde over min far, så der begyndte jeg også virkelig at få interessen, siger Rasmus.

Om under en måned bliver lokalet på Asgård Skole skiftet ud med nogle lidt andre rammer, når de to skaktalenter skal en tur til Rumænien, nærmere bestemt kyststrækningen Mamaia. Her skal de dyste mod andre unge skakspilere fra hele Europa og spille ni partier på ti dage.

At det lige skulle blive skak, som de to unge drenge tog til sig, skal blandt andet findes i spillets mange muligheder.

- Først og fremmest giver det selvtillid, når man lærer noget nyt og bliver bedre. Og så er det spændende med alle kombinationerne og udfordringen i at finde det perfekte træk. Men når man finder det, er det også en dejlig følelser, fortæller Rasmus.

Samme syn på spillet har hans 14-årige klubkammerat.

- Skak er et genialt spil. Du har alle de her brikker og åbninger, og der er i virkeligheden uendelige muligheder, påpeger Sander.

Drengene har begge to forhåbninger om at klare sig godt til ungdoms-EM. Sander håber på at vinde fem ud af de ni kampe, mens Rasmus vil være tilfreds, hvis han slutter blandt de 80. bedste i sin aldersgruppe og vinder fire kampe i Rumænien.

Ungdoms-EM i skak finder sted fra den 4.-15. september, og Sander (U14) og Rasmus (U12) stiller op i hver deres alderskategori sammen med 14 andre danske junior-skakspillere.

Læs hele historien i DAGBLADET Køge fredag den 18. august.