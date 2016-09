Se billederne: Endeligt nyt hjem til trængt familie

Se billedserie Familien Andersen fra Ådalen 2 i Ølsemagle, som fik deres ejendom svært beskadiget af et nærliggende anlægsarbejde og gennem 15 måneder kæmpede for et forlig, kunne mandag officielt indvi deres nye hjem sammen med blandt andre borgmester Flemming Christensen og byrådsmedlem Torben Haack. Foto: Hans Jørgen Johansen

Køge - 06. september 2016 kl. 15:03 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Smilene var blevet noget større, de triste miner væk og humøret var særdeles højt, da familien Andersen i går bød til indvielse af deres nye hjem på Ådalen 2 i Ølsemagle.

Opførelsen af den 310 kvadratmeter store beboelsesejendom på et landareal i Ølsemagle kommer efter et 15 måneders langt sagsforløb, der var både kompliceret og udmagrende for familien, inden parterne indgik forlig i slutningen af september sidste år. Et forlig, som sikrede familien 4,35 millioner kroner til et nyt hjem, efter at deres gamle ejendom blev endog meget svært beskadiget af et nærliggende anlægsarbejde.

- Jeg kunne sige mange ting i dag, men det vælger jeg at lade være med. I stedet er jeg bare glad. Rigtigt glad, sagde SF's byrådsmedlem Torben Haack, som af familien blev valgt til at byde velkommen ved den lille seance på den ene af de to nye terrasser.

Sammen med Torben Haack var borgmester Flemming Christensen (K) indbudt til indvielsen. Familien Andersen ønskede at sige tak for den store hjælp, som de to ydede i jagten på at indgå et forlig, der kunne blive spiseligt for alle parter.

- Jeg ved, at I har været igennem en følelsesmæssig deroute af de store, hvor I har været langt nede, sagde borgmesteren og fortsatte:

- Derfor glæder det mig at se jer være oppe igen. I blev helt uforvarende en del af et spil, hvor vi til sidst heldigvis fik motiveret parterne til at overtage problematikken og finde en løsning. Det bør fremadrettet være sådan, at forsikringsselskaberne holder kunden skadesløs og tager deres del af det, inden regningen skal endeligt placeres. Jeg mener, at forsikringsloven bør laves om, og det vil jeg gå videre med til vores mand på Christiansborg (Brian Mikkelsen red.), men i første omgang vil jeg glæde mig over jeres flotte nye hus, sagde Flemming Christensen.

Se billederne fra indvielsen her.

