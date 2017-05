Se billeder og stem: Er Birthe og Bjarnes bondegård Danmarks smukkeste?

Se billedserie Birthe og Bjarne Lindegaards firelængede bondegård Bregnebjerggård ved Borup er blandt den 15 nominerede som Danmarks Smukkeste Bondegård. Foto: Jørgen C. Jørgensen Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Køge - 08. maj 2017 kl. 13:49 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den klassiske danske bondegård er truet, hvis ikke vi giver ejerne bedre vilkår til at passe på dem. Det mener interesseorganisationen Bygningskultur Danmark, der nu sætter fokus på disse fantastiske gårde, og de ildsjæle, der passer på dem.

Derfor skyder man i dag en konkurrence i gang, hvor Danmarks smukkeste bondegård skal kåres.

Her er 15 kandidater fra hele landet nomineret i konkurrencen, der løber af stablen via en online afstemning til og med den 18. maj. Blandt de nominerede er Bregnebjerggård i Borup, hvis ældste dele stammer helt tilbage fra 1650'erne. Gården, der ligger smukt placeret på en bakketop, har høj bevaringsværdi. Her har Birthe og Bjarne Lindegaard boet de seneste 25 år. Birthe er vokset op på gården, og parret overtog den efter Birthes bror. De fortsatte også brorens arbejde med at restaurere gården.

- De penge, andre bruger på at rejse på ferie, lægger vi på taget. Gården er erklæret bevaringsværdig, og det betyder, at det er os, der skal vedligeholde den og os, der skal betale. Hvis den havde været fredet, havde man fået hjælp til håndværkerudgifterne på bygningerne, siger Birthe Lindegaard.

Netop af den grund ønsker Bygningskultur Danmark, at ejere af klassiske bondegårde får hjælp til at bevare dem.

- Vi afholder denne konkurrence for bondegårde, fordi skønhed ikke er gratis - især når det gælder bygninger af en vis alder. I lyset af de omkostninger og de håndværksmæssige kundskaber, der er forbundet med at vedligeholde for eksempel en firelænget gård med stråtag, kræver det passionerede ildsjæle, hvis de tilbageværende gårde med fire længer og stråtag skal bevares mange år endnu, siger Birthe Iuel, formand i Bygningskultur Danmark.

Som bygningstype er for eksempel den firelængede stråtækte gård arketypisk dansk og findes - bortset fra nogle få i Sydsverige, Nordtyskland og Holland - næsten kun her i landet. Bygningerne er det helt afgørende vidnesbyrd om vores fortid som landbrugsnation og har dannet rammen for mange af vores bedsteforældres barndom.

- At den stråtækte bygningskultur er under voldsomt pres er ikke tomme ord, og skal vi i Danmark også om ti år kunne glæde os over synet af disse smukke huse, som er uløseligt forbundet med det danske landskab, skal der hjælp til. Der er gået mange penge til byfornyelse i Danmark. For en brøkdel af de midler kunne man give en økonomisk håndsstrækning til 'landbevarelse,' der ville gøre en kæmpe forskel og være med til at sikre en helt afgørende del af vores kulturarv. Det har man været meget bedre til i lande som Holland og England, end man er herhjemme, siger Torben Lindegaard, medlem af ekspertudvalget i konkurrencen om Danmarks Smukkeste Bondegård og formand for Foreningen Straatag.

Nogle kommuner har nedsat bevaringsfonde, der støtter udsatte bevaringsværdige bygninger, men det er langt fra alle.

Man kan stemme på www.bygningskultur.dk. Vinderen afsløres mandag den 22. maj klokken 10.