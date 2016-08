- Jeg håber virkelig, at de ansvarlige ledere i Banedanmark stiller sig til rådighed for passagerne på Køge s-togs linjen og giver en tilbundsgående redegørelse for deres planlægning og ledelsesansvar for ufattelige forsinkelser. Måtte jeg anbefale synlighed, grundig kommunikation, øget service og komfort i resterende periode og måske økonomisk kompensation til de rejsende?!, skrev Henrik Sass Larsen onsdag på sin facebookprofil. Foto: Jesper Hesselberg Andersen

Sass Larsen: - Pivhamrende ringe ledelse fra Banedanmark

Køge - 26. august 2016 kl. 14:15 Af Anne Dahl Bertelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Henrik Sass Larsen (S), lokaltopstillet folketingspolitiker, lægger ikke fingrene imellem, hvad han mener om Banedanmarks forsinkelse med det omfattende sporarbejde på Køge Bugt-banen.

- Det er pivhamrende ringe ledelse fra Banedanmark, at man så mange gange skal komme og meddele, at der ikke er orden i den planlægning, man selv har stået for. Det kan måske gå galt én gang, men ikke så mange gange. Det påfører så mange mennesker ufattelige gener, at de ansvarlige - bestyrelsen og direktionen - virkelig burde påtage sig et meget større ansvar. Det er ikke imponerende, siger Henrik Sass Larsen til DAGBLADET Køge.

Kritikken kommer få dage efter, at Banedanmark meddelte, at sporarbejdet på Køge Bugt-banen, der skulle have været afsluttet den 29. august, bliver forsinket to uger. Efter den nye plan ventes sporarbejdet færdigt den 12. september.

Det er imidlertid ikke første gang, at Banedanmark bliver forsinket med sporarbejde. I foråret trak et sporarbejde på Østfyn også ud til stor frustration for pendlerne.

Hos Banedanmark beklager anlægsdirektør Steen Neuchs Vedel forsinkelsen. Årsagen er ifølge ham, at en underleverandør ikke kunne få fragtet de fornødne maskiner til Danmark til tiden. Da årsagen er belyst, har Banedanmark ikke planer om en egentlig ny redegørelse, sådan som Henrik Sass Larsen opfodrer til, oplyser Steen Neuchs Vedel.

