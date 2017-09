Samarbejde sparket godt i gang

Med det nye samarbejde er DreistStorgaard nu hovedsponsor for dameholdet i 1. division, men har planer om at rykke op i landets bedste række 3F Ligaen inden for et par år. Fælles for DreistStorgaard og folkene bag HGQ er, at man begge steder er interesserede i at understøtte det hele menneske og sikre, at pigerne fortsætter i sportens verden, selv når de gymnasiale og videregående uddannelser kalder.

- Vi har en klar vision om at HG Fodbold skal være fyrtårnet for kvindefodbold på Sydsjælland. Vi skal spille i Danmarks bedste række i 2020. Det er bestemt ikke urealistisk, men det kræver hårdt arbejde og gode rammer. Spillerne leverer det hårde arbejde hver dag. Og klubben med vores sponsorer i ryggen kan levere rammerne. Det betyder fx, at vi nu kan øge træningsmængden yderligere for en række af spillerne samtidig med, at vi sikrer, at skole og uddannelse fortsat passes. Det er nemlig ikke altid helt let at dyrke en sport på eliteniveau og samtidig holde fokus på uddannelse og job - som jo er det man som kvindefodboldspiller realistisk set skal leve af, da der endnu ikke er mulighed for at spille fodbold professionelt i Danmark. Det er en flot satsning af DreistStorgaard, og med denne aftale er de med til at kickstarte den spændende proces, som bliver altafgørende i vores fremadrettede arbejde med HGQ, som kvindeholdet jo populært omtales, sagde formand for HG Fodbold Lars Hoppe Søe.