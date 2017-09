Salg af byggeret giver 26 millioner kroner: - Et afgørende skridt

Borgmester i Køge Kommune, Flemming Christensen, kalder det et helt afgørende skridt, at lokale kræfter nu har købt byggeretten på store dele af Køge Idrætspark. Foto: Bjørn Armbjørn Foto: Bjørn Armbjørn

Køge - 01. september 2017 kl. 14:31 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Det var helt afgørende for at kunne komme videre. Det er afgørende for, at vi kan bygge Hal 3 og renovere Køge Stadion, så vi har et sted, der kan leve op til DBUs krav.

Sådan lyder det fra Køge Kommunes borgmester, Flemming Christensen. Han fortæller, at hele processen op til nu har handlet om at se, hvilke private investorer, som ville være med i projektet med Køge Idrætspark.

- Hvad der er lige så vigtigt er, at vi får et stadion, som breddeidrætten kan bruge med blandt andet kunstgræsbane til amatørboldklubberne, påpeger Flemming Christensen.

Ifølge borgmesteren var de private investorer en forudsætning for, at hele projektet overhovedet kunne lykkes. Salget af byggeretten på de tre hjørnetårne giver kommunen 26 millioner kroner, og derfor er den afgørende finansiering nu på plads, lyder det fra borgmesteren.

Ved budgetforhandlinger sidste år blev der afsat 30 millioner kroner til en gennemgribende renovering af Køge Stadion og 45 millioner kroner til at bygge den længe ventede Hal 3. Penge, der er afsat over de næste to år. Ifølge borgmesteren bliver den samlede pris for hele projektet dog endnu højere.

Prisen for Hal 3 er nemlig nu på 61 millioner kroner, mens renoveringen af stadion kommer til at koste 52 millioner kroner. Sammenlagt er det for hele Køge Idrætspark 113 millioner kroner - cirka 40 millioner mere end forventet - der nu automatisk bliver afsat i anlægsbudget.

Det var et flertal bestående af Venstre, Socialdemokratiet, Konservative, Dansk Folkeparti og SF, som besluttede at sige ja til, at de lokale investorer kunne købe byggeretten til projekts tre tårne. Flemming Christensen fortæller, de tre lokale kræfter i sidste ende endte med at være det eneste mulige bud på en investor. Derfor er man meget tilfreds med, at de har et lokalt afsæt.

- Jeg tror, det betyder meget, at de er lokale, for de brænder for at lave udvikling. De ønsker at blive ombord, og det synes vi, er vigtigt, siger borgmesteren.

Han forventer og håber, at de lokale investorer også er interesseret i at købe byggeretten på mellembygningerne imellem tårnene, hvor der blandt andet skal være lounge og omklædningsrum.

- Vi håber, at det kan blive de samme investorer, for det ville være en fordel, men nu må vi se, siger Flemming Christensen.

Der er deadline på at give bud på mellembygningerne den 15. september, og fremadrettet skal der også være en udbudsrunde på byggeriet af Hal 3, som kommunen forventer kan begynde i starten af 2018.

