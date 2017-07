Thomas Kielgast (SF), formand for Børneudvalget i Køge Kommune, erkender, at økonomien har spillet en rolle i forbindelse med de mange tabte klagesager på børnehandicapområdet.

Sårbare børn i klemme: Kommunen taber to ud af tre klagesager

Køge - 26. juli 2017 kl. 13:23 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I 2016 tabte Køge Kommune to ud af tre sager på børnehandicapområdet, efter at borgere havde klaget over afgørelser fra kommunen, viser tal fra Ankestyrelsen. Det skriver DAGBLADET Køge.

Sidste år behandlede styrelsen 30 sager på området fra Køge, og i 20 af dem blev kommunens afgørelse enten ændret eller sendt tilbage på grund af manglende oplysninger eller alvorlige fejl i sagsbehandlingen.

Landsgennemsnittet for omgjorte sager på børnehandicapområdet var sidste år på 46 procent, et stykke under de 66,6 procent i Køge, og formanden for Børneudvalget i Køge Kommune, Thomas Kilegast (SF), er ikke sen til at indrømme problemet.

- Det er et problem, at vi taber så mange sager. Der er ingen tvivl om, at mange sager bliver kørt til grænsen, og det er fint nok langt hen ad vejen. Problemet opstår, når kommunen mener, at man går til grænsen, og man så åbenbart går over grænsen. Det er ikke i orden, siger Thomas Kielgast.

Han vidste godt, at antallet af tabte klagesager var relativt højt, efter han havde haft flere møder med forældre til børn med handicap eller andre udfordringer.

- Forældrene fortalte, at det er en tidskrævende proces at føre sagerne, og når de så vinder sagen, så er vi i kommunen ikke hurtige nok til at rette ind. Det er i virkeligheden det største problem, og her er vi nødt til at sætte ind med det samme, siger Kielgast og fortsætter:

- Ellers ender vi i det vilde vesten, hvor man ikke kan stole på, at kommunen retter ind. Det er et kæmpe problem, at borgerne er frustrerede over, at det går for langsomt.

Thomas Kielgast er nu klar til at tage problematikken op på det førstkommende møde i Børneudvalget, og udvalgsformanden har ligeledes bedt forvaltningen om en redegørelse. Læs hele historien i DAGBLADET Køge den 26. juli.