Sådan er reglerne for betalingsparkeringen

Køge - 18. juli 2017

Fra mandag den 4. september 2017 indfører Køge Kommune og Køge Kyst nye parkeringsregler i Køge by. Inden for betalingszonen skal der betales 8 kr. pr. time.

Med beslutningen om udviklingsplanen for Køge Kyst i 2011, er det samtidig besluttet at de offentlige arealer i Køge Kysts områder skal skabe gode rekreative rammer for kultur og byliv og ikke bruges til parkerede biler.

Derfor skal bilerne fortrinsvist parkeres under jorden eller i P-huse, som det koster penge at bygge og drive, og derfor har betalingsparkering været en forudsætning siden projektets start.

Sådan skriver Køge Kommune i en pressemeddelelse ved den længe ventede officielle orientering til borgerne om den omstridte betalingsparkering

Flere p-pladser til alle

Samtidig med de nye parkeringsregler, etablerer Køge Kommune knap 200 nye gratis parkeringspladser på Værftsvej. Desuden åbner TK Development et parkeringshus og en parkeringskælder på Ivar Huitfeldtsvej, hvor det er muligt at parkere mod betaling.

Tilsammen giver det mere end 500 nye parkeringspladser i byen.

Beboerne skal betale

Som en del af de nye parkeringsregler, indføres der tidsbegrænsning på vejene i de boligområder, som ligger tæt op ad bymidten og det nye boligområde på Sdr. Havn. Det sker for at forhindre, at de bliver benyttet til langtidsparkering af pendlere eller handlende. Alle borgere og erhvervsvirksomheder med adresser, der er omfattet af de nye parkeringsregler, har fået brev i deres e-boks med information om reglerne.

Beboere med folkeregisteradresse inden for betalingszonen i Køge Bymidte, eller i den grønne bufferzone får mulighed for at købe en beboerlicens til 400 kroner om året. Det er allerede nu muligt at købe beboerlicenser, der gælder fra 4. september.

Alle borgere, uanset om de kommer fra Køge eller andre steder fra, har desuden ret til at købe en månedslicens til 200 kr. pr. måned som giver ret til parkering på bestemte p-pladser rundt i zonen. Denne regel gælder også p-pladserne på Sdr. Havn.

Enkelte gratis steder

Det vil fortsat være muligt at finde gratis parkeringspladser. Det gælder på Kongsberg Alle og Værftsvej.

I områderne ved roklubben, ved de maritime klubber og ved Gule Hal på Sdr. Havn vil der ligeledes være gratis tidsbegrænset parkering på tre timer.

På Torvet, i Brogade og visse pladser på Blegdammen er det første kvarter også gratis. Men læg godt mærke til den lokale skiltning, inden bilen parkeres.

Køge Kommunes parkeringskontor kan hjælpe med spørgsmål på telefon 5667 2550. Læs mere her: koege.dk/parkering.

