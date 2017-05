Så er Burger Garagen åben

- Jeg har meget bevidst fået udarbejdet et koncept, der er til økonomisk fordel både for os og kunderne. Jeg ved, hvor meget, de bliver smidt ud andre steder og når jeg ser på prisniveauet i Køge, så ligger det meget højt i forhold til København. Vi kan slet ikke opkræve de samme priser i Indre By, siger Tarkan Nart, der blandt andet driver de to restauranter Apropos og Carlton på Vesterbro i København.

Selvom Takan Nart naturligvis ser store fordele i at ligge i en handelsgade med masser af kædebutikker og mindre forretninger, så er han glad for, at Strædet ikke er et egentlig center - men netop et Stræde. Han solgte sine tre restauranter i Fields i 2008 og har ikke planer om igen at købe sig ind i et traditionelt center.