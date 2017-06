En af statens syv nye skatte-styrelser vil blive placeret i den nedlagte skattecenter på Gymnasievej i Køge, erfarer DAGBLADET Køge. Foto: Freja Ejendomme

SKAT nedlægges: Ny skatte-styrelse på vej til Køge

Køge - 12. juni 2017 kl. 22:50 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Køge er på vej til at få skat tilbage til byen. Tirsdag vil statsminister Lars Løkke Rasmussen og skatteminister Karsten Lauritzen præsentere et nyt oplæg, som vil nedlægge SKAT. I stedet vil skattevæsnet i fremtiden bestå af syv styrelser, som skal placeres rundt om i landet. Ifølge DAGBLADET Køges oplysninger vil en af disse styrelser blive placeret i Køge.

DAGBLADET erfarer, at en af de nye skattestyrelser skal flytte ind i det nedlagte skattecenter på Gymnasievej i Køge. Den oplysning glæder Socialdemokratiets gruppeformand i Køge.

- Jeg synes, det er en rigtig god nyhed. Det er en større arbejdplads, og det vi kalder en videnstung arbjdsplads. Det er også det eneste rigtige for SKAT. Køge er med en god infrastruktur let at komme til og fra, så det er nemt at tiltrække arbejdskraft. Og så bliver det dejligt at se biler holde på den parkeringsplads igen, siger Marie Stærke.

Hun håber også på, at det bliver lettere for Køge Kommune at få et tæt samarbejde med Skat, når styrelsen bor i kommunen.

- I kommunalt regi håber jeg, at at vi kan få et endnu bedre samarbejde med hensyn til inddrivelse af gæld. Også i forhold til bekæmpelse af bander har vi haft et godt samarbejde med SKAT, hvor vi har brugt Al Capone-metoden. Det håber jeg, at vi kan dyrke endnu mere i samarbejde med politiet, siger Marie Stærke.

Det blev besluttet i 2014, at skattecenteret i Køge skulle nedlægges sammen med centrene i Holbæk, Frederikssund og Korsør. Skat har dog fortsat haft enkelte medarbejdere placeret i skattecenteret. Det var planen, at de sidste medarbejdere skulle have forladt adressen i 2020.

Det nedlagte skattecenter på Gymnasievej 21 har tidligere været sat til salg til 25 millioner kroner, men er ifølge DAGBLADET oplysninger ikke blevet solgt.

