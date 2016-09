Leder af Hastrupskolens SFO og juniorklub, Troels Clausen, håber ikke, at politikerne vælger at lukke Køge Kommunes juniorklubber. Foto: Lene Ploug Frederiksen

SFO-leder kritiserer mulig lukning af juniorklub

Fritidstilbuddet til børn i 3.-7. klasse i Køge Kommune danner et fællesskab på tværs af venskaber, som børnene ikke får andre steder. Det udvikler de unge og skaber tryghed for forældrene. Sådan lyder det fra Troels Clausen, der er leder af Hastrupskolens SFO og juniorklub.

Han er skeptisk over for forslaget om at lukke kommunens juniorklubber, som blev beskrevet i DAGBLADET Køge den 16. september.

Han pointerer, at SFO og juniorklubberne i Køge Kommune har formået at fastholde antallet af børn, som benytter sig af kommunens fritidstilbud.

- I mine øjne er det et udtryk for, at forældre og børn ser det som et godt tilbud med mange spændende aktiviteter, for i andre kommunerne er tallet faldende, siger Troels Clausen.