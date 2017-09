SE BILLEDER OG VIDEO: Infernalsk triumftog

Et propfyld og forventningsfyldt Torvet tog fredag aften imod velkendte stjernegæster, da Infernal endnu engang gæstede Køge Festuge.

Duoen er på en omfattende landsturné for at fejre sit 20 års jubilæum og fra første sekund stod det klart, at de var klar til at bruge alle redskaber i værktøjskassen for at give publikum den forventede festoplevelse.

Under tredje nummer kaldte Paw Lagermann danmarksmesteren i sækkepibe frem på scenen og i pølsevognen kastede personalet sig ud i en vertibabel kaudervælsk af en ukontorolérbar fællesdans.

Lyskegler og elektroniske technobeats fejede henover de glade ansigter. Flere kostumer. Mere danseopvisning.

Røg, masker, horn og kostumer. Yipiie-kay-yea!, lød det fra scenen. Festaberne slog sig løs og Infernals triumtog tordnede videre og fik hele Torvet til at runge med tonstunge basrytmer og kendte hits fra duoens bagkatalog kaldte gang på gang publikumsbrøler frem fra det begejstrede menneskehav.