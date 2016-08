Socialdemokraternes Lissie Kirk mener godt, der kan findes penge til et botræningstilbud til psykisk sårbare unge i budgetforhandlingerne, hvor der ellers skal findes besparelser for 304 millioner kroner i 2017-2020. Foto: Trine Møller Pedersen

S-forslag: Botilbud til psykisk sårbare unge

Køge - 27. august 2016 kl. 06:12 Af Trine Møller Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Unge med psykiske udfordringer som angst, depression eller OCD har ofte sværere ved øvelsen »at flytte hjemmefra«, end mange andre unge. Derfor vil Socialdemokraterne finde 1,5 millioner kroner til et nyt botræningstilbud for psykisk sårbare unge. Det skal sikre, at de unge kan klare sig selv og blive stærkere, så de også kan passe en uddannelse og have sunde fritidsinteresser.

- Vi har nogle gode tilbud som Fremtidslinjen og Perronen, som tager hånd om de udfordringer, der kan være i forhold til uddannelse og fritid, men vi mangler et regulært botræningstilbud, før ringen er sluttet, forklarer Lissie Kirk, der repræsenterer Socialdemokraterne i Social- og Sundhedsudvalget.

Konkret er idéen, at Køge Kommune har råderet over ni lejligheder i boligforeningsselskaber, som kan tilbydes til psykisk sårbare unge. Her bor de på samme vis, som unge uden psykiske problemer, men de får tilbudt hjemmevejledning for at få støtte til at stå på egne ben.

- I vores færden i kommunen fornemmer vi, at der er en del unge, som kunne have et yderligere behov, end det vi kan tilbyde i dag. Ved at have et kommunalt tilbud, kan vi desuden tilpasse tilbuddet og udnytte de personalemæssige ressourcer, vi råder over, forklarer Lissie Kirk, der ikke kan komme med tal eller lignende for, hvor mange unge, der har brug for sådan et tilbud.

Venstre gruppeformand, Mette Jorsø, er ikke umiddelbart parat til at bakke op om et nyt botræningstilbud.

- Det er helt fint at komme med ønsker, men vi er nok også nødt til at lægge dem på hylden i første omgang, fordi vi jo står over for en spareopgave. Og det bliver ikke mindre svært at få noget igennem, hvis man ikke selv byder ind med en finansieringsmulighed, siger Mette Jorsø.