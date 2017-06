Se billedserie Erling Larsen (S).

S: Tilladelser skal ikke være et "must"

Køge - 06. juni 2017 kl. 09:00 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

"For at få gang i mange typer byggegrunde forskellige steder i kommunen mener vi i Venstre, at det er et "must" at sige ja til de henvendelser, vi får fra forskellige landsbyer og bydele rundt omkring i kommunen, hvor private grundejere ønsker udstykninger af deres jord."

Sådan skrev Mette Jorsø, gruppeformand for Venstre i byrådet og partiets borgmesterkandidat i Køge ved valget til efteråret, i sin klumme i LørdagsAvisen forleden, og den udmelding giver anledning til bekymring i den anden side af byrådssalen hos Socialdemokratiet. De seneste år har afsløret en grundlæggende uenighed i de to partier om udviklingen af kommunens mange lokalsamfund, og Venstre vist en væsentlig større åbenhed for dispensationer til udstykning og erhvervsaktivitet i landsbysamfundene end Socialdemokratiet.

"Der er en årsag til, at folk har bosat sig i landsbyer, og jeg mener, at der må være en respekt for de lokalplaner, vi har. Hvis man navigere efter enkeltsager, så mangler man det overordnede blik på et områdes udvikling," siger Erling Larsen (S) om problemet set gennem hans briller.

"Vi er så priviligerede i denne kommune, at vi har en fantastisk købstad, fantastiske bysamfund og fantastiske landsbyer. Vi kan med ande ord tilbyde mange forskellige slags boligmuligheder, og det skal vi holde fast i. Der er attraktive muligheder for alle," fremhæver han.

Skal der ikke også være plads til udvikling af alle dele af kommunen?

"Jo, jo, men så skal der planlægges for det. Det kendetegner god gænge, at tingene planlægges på lang sigt, og at borgerne inddrages i processen - blandt andet gennem landsbylaug og Landsbyforum," siger Erling Larsen, der fremhæver, at man netop har etableret et nyt Landsbyforum.

"Jeg synes det er at træde på de mennesker, der har fået Landsbyforum op at stå, hvis man ikke respekterer det," siger han.

Det er Mette Jorsø (V) ikke overraskende uenig i. Hun opfatter Landsbyforum som et mere overordnet talerør, der ikke skal ned i enkeltsager, og så fremhæver hun, at udstykninger kan være med til at tilføre nyt liv og udvikling til landsbyer.

"Vi skal passe på vores landsbyer - blandt andet ved at sikre, at de ikke står og forfalder, og det kræver, at vi tillader en udvikling. Vi skal have respekt for lokalplaner, men vi er nødt til at se på sagerne enkeltvis og give tilladelser der, hvor det giver mening. Det er jo ikke kæmpe Lind og Risør-kvarterer, vi snakker om. Jeg mener, vi er nænsomme, og jeg synes sagtens, vores landsbyer kan tåle en enkelt udstykning eller to. Jeg synes, det er vigtigt, at vi giver vores landsbyer mulighed for at udvikle sig," siger Mette Jorsø, der ikke mener, at der er risiko for, at det udvikler sig til en glidebane med flere og flere afvigelser fra lokalplanen.

"Vores aftale er maks. tre udstykninger.- derudover kræver det lokalplanlægning," siger hun.