S: Ny station giver anledning til businvestering

- Både fra et miljømæssigt synspunkt samt fra et transportmæssigt perspektiv, hvor vi gør det nemt og får flyttet flere borgere over i den kollektive trafik, synes jeg, at det giver god mening. Og ja, det kræver, at vi investerer flere penge, hvilket jeg vil plædere for i budgetforhandlingerne, siger Erling Larsen til DAGBLADET.

- Når den nye station kommer, er vi nødt til at kigge på alle vores buslinjer. Køge er og bliver et meget attraktivt sted at bosætte sig, og når vi indregner det kommende supersygehus og de mange andre projekter, viser det, at vi må og skal have have et velfungerende bussystem, siger Erling Larsen.