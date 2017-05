Send til din ven. X Artiklen: Ryttere med motorhjælp kan deltage i Tøserunden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ryttere med motorhjælp kan deltage i Tøserunden

Køge - 22. maj 2017 kl. 17:21 Af Jesper From

Køge: Det at være med i Tøserunden, er ikke kun en udfordring på 113 kilometer, men i høj grad også en social oplevelse. Derfor skal så mange som muligt også have muligheden for at stille til start - og ikke mindst gennemføre.

Der er dog kvinder, som af forskellige årsager ikke være kunne gennemføre turen på en almindelig cykel. Det kan være vrøvl med bentøjet eller måske vejrtrækningen. Men det skal ikke forhindre dem i at hoppe på den tohjulede.

Efter nogle drøftelser hos Køge Sportevent, er det besluttet, at man fra i år også gerne må køre ruten på el-cykel.

- Der er tilmeldt fem på el-cykel, så man kan ikke sige, der har været stormløb på det nye tilbud, fortæller eventmanager Ole Poulsen.

- Men det skal nok komme med tiden.

Det halter også lidt med tilmeldingerne, selvom der på ingen måde kan klages over omkring 3000 cykelklare kvinder. Det er lidt færre end sidste år - og en del færre end, da Tøserunden for år tilbage toppede med omkring 4000 deltagende.

- Der er efterhånden så mange aktiviteter at vælge imellem, så det lidt lavere deltagerantal overrasker os ikke. Det er en tendens mange steder.

Ole Poulsen glæder sig dog over, at over halvdelen at de tilmelte et enten førstegangsdeltagere eller kun været med få gange. Det tegner godt for fremtiden. Desuden er det glædeligt, at gennemsnitsalderen er faldende.

Tøserunden er så populær, at den tiltrækker cyklister fra mange lande. Holland, Tyskland, Sverige og især Norge, som stiller med hele 90 cyklende kvinder.

Et lidt faldende antal deltagere kan også skyldes, at det ustyrlige danske vejr ikke lige har været optimale for at køre sig i form i år.

Men på lørdag taler metrologerne om lækkert cykelvejr. Over 20 grader og ikke en sky på himlen!

Det hele begynder og ender på havnen i Køge, hvor der er linet op til folkefest, så også mænd og børn får glæde af de 300 tøsers cykeloplevelse.