Der er selvfølgelig rotter på landet, erkender Per Widstrup, men når de ligefrem tager bad i dit fuglebad ved højlys dag, så ér der altså opstået et problem, mener Per Widstrup. Foto: Torben Thorsø

Rotter på loftet plager beboere

- Vi har flere gange oplevet, at vi skal op om natten og banke på loftet for at få ro. For nylig oplevede vi så pludselig, hvordan en stor rotte i vores fuglebad lige udenfor vinduet, fortæller Per Widstrup fra Lellinge.