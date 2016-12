Ronni Garner ramt af lastbil juleaften: Indlagt igen

Sidste jul udgav Ronni Garner en julesang sammen med Linse Kessler. I år blev Ronnis jul ødelagt, da han blev ramt af en lastbil på motorvejen juleaften.

Køge - 26. december 2016 kl. 11:21 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det har været en hård jul for reality-stjernen fra Køge, Ronni Garner. Julaftensdag blev han ramt af en lastbil på motorvejen, og selv om han fik lov til at tage hjem og holde juleaften med sin kone og to børn, blev han så dårlig førstejuledag, at han er blevet indlagt igen. Det skriver Ekstabladet.

Ulykken skete, da Ronni Garner ved middagstid holdt ind til siden på motorvejen for at tjekke sin trailer. Her overså en 3x34 kassevogn ham, da den af ukendte årsager kom kørende i nødsporet med 110 kilometer i timen.

- Sidespejlet ramte mig i ansigtet og i brystkassen, og jeg blev slynget op i luften med stor kraft. Men selv om jeg er meget forslået, er jeg da i det mindste i live, siger Ronni Garner, der også fortæller til Ekstrabladet, at han har en kanon-hovedpine og er øm i kroppen.

Første juledag blev Ronni Garner imidlertid igen så dårlig, at han blev genindlagt.

Ronni Garner er blandt andet blevet kendt for at optræde sammen med Linse Kessler. De to var blandt andet at opleve på Køge Festuge i år.