Niels Rolskov (EL), Kenni Rasmussen (R), Marie Stærke (S), Mickal Andersen (AL) og Anette Kaae-Bødker (R).

Rødt valgforbund vil samarbejde bredt

Køge - 15. juni 2017 kl. 14:37 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Socialdemokratiet, Enhedslisten, det Radikale Venstre og Alternativet kommer til at stå sammen, når stemmerne efter kommunalvalget i november skal tælles op. De fire partier har netop besluttet at indgå i valgforbund sammen. Det skriver DAGBLADET Køge.

For Socialdemokratiet er det også et signal om, at partiet går efter et bredt samarbejde i byrådet.

- Det er glædeligt, at vi kan indgå valgforbund vi fire partier imellem. Det handler om at undgå stemmespild, og her er det rart at vide, at det stemmespild, der måtte være, går til partier og mennesker, vi har tillid til. Vores partier har gennem tiden opnået et godt samarbejde og det er det, vi ser frugten af her. Når først vi når valgdagen, er Socialdemokratiet optaget af et bredt samarbejde på tværs af partierne i byrådet. Det er sådan Køge Kommune gør sig bedst, siger Marie Stærke, der er spidskandidat for Socialdemokratiet.

Det er også det gode samarbejde, der fylder for Enhedslisten.

- Vi har en kommune at vinde, og vi finder os i godt selskab med dette valgforbund, siger Niels Rolskov, der er spidskandidat for Enhedslisten.

For Radikale Venstre, der i denne periode ikke sidder i byrådet, handler valgforbundet også om ønsket om et bredt samarbejde.

- Radikale Venstre ønsker et samarbejde henover midten i Køge Byråd. Det er vores vurdering, at dette store valgforbund vil være det bedste udgangspunkt for at etablere dette samarbejde, siger den radikale spidskandidat Kenni Rasmussen, og fortsætter.

- For os er det vigtigt, at Køge igen kan se fremad oven på en periode, hvor der er sket for lidt på vigtige områder som folkeskolen og børnehaverne, for omstillingen til fossilfri energi og genanvendelse af ressourcer samt bedre forhold for dem, der har sværere end en selv.

For Alternativet er kommunalvalget i november første gang, det nye parti skal møde vælgerne til et byråd.

- I Alternativet er vi glade for nu at have sikret, at vi undgår stemmespild til valget i November. Samtidig er vi glade for, at i tilfælde af, at vi kommer til at afgive stemmer, så bliver det til partier, som deler mange vigtige dagsordener med Alternativet. Partier, som vi, selvom vi er nyt parti her i Køge, allerede har et rigtigt godt samarbejde med omkring initiativer til at gøre Køge Kommune mere grøn og bæredygtig, siger Mickal Andersen, der er kandidat til Køge Byråd for Alternativet.

