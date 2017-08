Naboer til Lovparken i Køge Kommune har løbende klaget over støj sent om natten og masser af efterladt affald efter de unges fester. Foto: Jesper From

Ro efter 22.00: Strammere regler skal stoppe nattefesterne i Lovparken

Køge - 24. august 2017 kl. 13:17 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der skal være ro efter klokken 22.00, og der må ikke spilles høj musik uden en særlig tilladelse.

Sådan kommer nogle af de nye regler for Lovparken i Køge formentlig til at lyde, efter at kommunens teknik- og miljøudvalg enstemmigt har foreslået tilføjelserne til det nuværende reglement. Nu mangler blot en godkendelse af politiet.

- Det er urimeligt, at borgere i området nærmest bliver chikaneret, og derfor er det vigtigt, at vi nu sætter ind med en klar stramning af reglerne, siger Mette Jorsø (V), der er formand for teknik- og miljøudvalget i Køge Kommune.

Der har i længere tid været en del polemik om den centralt placerede park i Køge, der jævnligt indtages af byens unge, som bruger det grønne område til at holde fester. Naboer til parken har løbende klaget over støj sent om natten og meget efterladt skrald, og derfor har en tværgående arbejdsgruppe forsøgt at komme frem til en løsning på problemerne.

Arbejdsgruppen, der blandt andet består af politiet, borgere og de unge, har konkret foreslået at stramme reglerne og nævnt forbud mod musikanlæg og et sluttidspunkt for festerne. Det er på baggrund af disse forslag, at politikerne i Køge nu har suppleret reglementet.

Netop dialogen mellem de mange forskellige parter er essentiel, fortæller Mette Jorsø.

- Det er rigtig vigtigt at have mange inde over, så man kan få et forhold til hinanden og forstå, at nogle bor rundt omkring parken og skal have en hverdag til at fungere. De unge har fået noget ud af polemikken, og de har eksempelvis været gode til at samle affald, siger hun.

Ifølge Mette Jorsø har politiet løbende efterspurgt mere konkrete regler for Lovparken, og det har politikerne forsøgt at leve op til, men spørger man politiet, er de nye tiltag ikke håndfaste nok.

- Vi hilser enhver ændring af ordensreglementet velkommen, og det er positivt, at man har taget en beslutning på baggrund af dialogen. Det er bare ikke konkret nok. Hvem skal definere, hvad der er »ro« og hvad der er »høj musik«?, spørger politikommissær Jan Heine og uddyber:

- Reglerne kunne godt være mere restriktive, for der kan være forskellige opfattelser af, hvad der er høj musik. Jeg savner, at kommunen går mere målfast ind i det, men det er flot, at der endelig sker noget.

Jan Heine peger på, at man eksempelvis kunne sætte en konkret grænse for støjen i decibel.

- For de nye tiltag vil ikke ændre noget for politiets arbejde omkring Lovparken, siger han.

