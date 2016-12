Rishøjs krudtrøg og læderkugler

Se billedserie Her er boldklubbens formand, Martin Grebak, ved at gøre prøverne på nytårskrudtet klar til salg i klubhuset. Det er modeller uden krudt i.

Køge - 27. december 2016 kl. 13:45 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nytårsaften nærmer sig og Rishøj Boldklub har gjort krudtet klar til en festlig aften.

Boldklubben har igen stillet store og små batterier til alle, der har lyst til at fyre fyrværkeri af på årets sidste aften. Dermed bliver der også sat ekstra fut under klubbens ungdomsarbejde, som nyder godt af overskuddet fra salget af raketter og romerlys.

- Det giver et godt tilskud til ungdomsarbejdet i klubben, at vi står klar med fyrværkeriet hvert år, siger formanden Martin Grebak, der brugte 2. juledag på at hjælpe til med at få pakket ud og gjort klar til salget af nytårsfyrværkeri.

Det foregik i klubhuset, hvor der blev stillet forskellige dummys - prøver uden krudt i - frem, så kunderne kan kigge før de køber.

Han fortæller videre, at de godt 20.000 kroner, der plejer at komme ind på salget af fyrværkeri blandt andet er med til at klubbens unge spillere kan deltage i stævner og andre begivenheder.

- Det er med ti at skabe aktiviteter i klubben, så det er spændende at være med og vi kan holde på de unge spillere, fortsætter Martin Grebak.

Medens formanden gør klar indenfor, så bliver det rigtige krudt båret ind i de lovpligtige containere ude på boldklubbens område.

Det står Peter Sindahl for og han har helt styr på processen med at få kasserne med krudt indenfor og gjort klar til salget.

Sammen med en makker har han nemlig det firma, der leverer nytårsfyrværkeriet til Rishøj Boldklub og det er ikke helt tilfældig, at de samarbejder med den lokale amatør klub.

- Jeg har selv spillet fodbold i mange år og jeg ved, hvordan klubberne har svært ved at finde penge til ungdomsarbejdet - hvor grundstenen til det helt store jo lægges, siger han og fortsætter:

- Derfor tænkte vi, at det var oplagt at gøre det her i samarbejde med klubberne. På den måde får vi hjælp til det praktiske arbejde og klubben får noget ud af det til ungdomsarbejdet.

Sammen med Kræn Rabæk fra Køge har han firmaet 4600krudt.dk, der i samarbejde med Rishøj Boldklub og AIK Strøby sælger nytårsfyrværkeri hvert år. Som noget nyt i år er der også kommet en afdeling i Ejby.