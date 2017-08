Se billedserie Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Rishøjløbet 2017 afviklet med stor succes

Køge - 16. august 2017 kl. 15:00 Af Per Møller Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Søndag den 13. august blev cykelmotionsklassikeren Rishøjløbet afviklet med start og mål ved Rishøj Idrætscenter og med Ølsemagle Motion som arrangør.

Hele 350 gennemførte Rishøjløbet, der i år blev afviklet i højt solskin og med en god vestenvind. Flere børn på familieruten berettede om, at vinden var så kraftig, at der skulle trædes ned ad bakken for at få fart i cyklen.... Til gengæld var farten høj på hjemturen, hvor der var medvind.

I mål var mange deltagere et stort smil med friske kinder og højt humør.

Formand for Ølsemagle Motion, Jan Kirkegaard fortæller, at han modtog mange tilfredse kommentarer fra deltagerne om løbet og afmærkningen af ruterne. Eneste udfordring var en fejlafmærkning på familieruten, som fik en del deltagere til at køre en omvej.

Solen og varmen havde gjort sit til den store interesse for at deltage.

"I år havde vi noget nær perfekte forhold til afvikling af Rishøjløbet. Det havde fået flere ud på alle 3 ruter. Vi havde 200 deltagere på den lange tur på 85 km, mens der var næste 100 på den mellemste og over 50 på familieruten. Det er en fremgang på alle ruter i forhold til sidste år. Samtidig blev vi forskånet for uheld", siger Jan Kirkegaard.

Efter løbet var der plads til at nyde en pølse og en forfriskning sammen med cykelvennerne foran Ølsemagle Motions klubhus. Imens blev der trukket lod om over 40 præmier doneret af sponsorer og en del børn fik overrakt medalje for at gennemføre.

Fotograf Jens Wollesen var på pletten og fik fanget disse stemningsbilleder.