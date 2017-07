Anni Bladt Køster og Henrik Køster - deres veje skilles lørdag morgen den 8. juli - og så ser de ikke hinanden igen før ankomsten til Paris ugen efter, lørdag ved middagstid den 15. juli. Foto: jcj.

Rigtig god tur, skat - vi ses i Paris ....

Køge - 06. juli 2017 kl. 12:00 Af Per Møller Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tidligt lørdag morgen den 8. juli tjekker ægteparret Anni Bladt Køster og Henrik Køster ud fra hjemmet i Køge for at dreje i hver sin retning - Henrik mod København og Anni mod Næstved, hvor de støder til hvert deres Rynkebyhold til det årlige cykelarrangement med kurs mod Paris.

Henrik Køster starter på Team Rynkeby Østsjælland holdet der ruller ud fra Rådhuspladsen i København kl. 09.00, mens Anni Bladt Køster er udtaget til at køre for Team Rynkeby Næstved holdet som starter deres tur sydpå fra Næstved midtby.

Mens det er fjerde gang, at Henrik Køster sætter sig i sadlen for at tilbagelægge de lidt over 1.200 km til den franske hovedstad, så er det første gang, at Anni Bladt Køster deltager.

"Jeg var tæt på at komme med sidste år, men det var først i år at jeg blev udtaget til at deltage. Der er mange ansøgere hvert år, men det er under det halve antal som kommer med. Der er en del kriterier der skal opfyldes, før man bliver udtaget til at deltage", fortæller Anni Bladt Køster, der altså fik plads på Team Rynkeby Næstved, og derfor først ser sin mand, Henrik, igen ved ankomsten til Paris en uge senere, lørdag ved middagstid den 15. juli.

"Men jeg kom alligevel til Paris sidste år", fortæller Anni Bladt Køster med et smil.

"Fredag, dagen før teamet skulle ankomme til Paris, besluttede jeg mig kort efter middag at starte bilen og køre til Paris for at modtage Henrik og Co. når de ankom. Det kan nok være, at Henrik kiggede en ekstra gang, da han så mig stå der og tage imod", griner Anni Bladt Køster.

"Ja, det var godt nok en overraskelse", indrømmer Henrik Køster.

For at komme i betragtning til et Team Rynkeby-hold, skal man blandt mange kriterier være god til at skaffe sponsorer og man skal være god og klar til at medvirke i mange sociale arrangementer i månederne op til turen.

"Bl.a. har vi haft to store bankospil, vi har haft juletræssalg, vi har haft spinningsarrangementer, gourmet arrangementer og meget mere - altsammen for at skaffe midler til hjælp til Børnecancerfonden", fortæller Anni Bladt Køster.

Og dertil kommer så masser af træningstimer på landevejene.

"Siden den 1. marts har teamet trænet minimum én gang ugentligt plus en træningstur i weekenden. Dertil en masse selvtræning. Alt bliver intensiveret jo nærmere vi kommer turen. Så hele juni måned har så at sige kun været arbejde og træning. Ialt har jeg nået omkring 4.000 træningskilometer, det gælder om at være så godt forberedt som muligt, siger Anni Bladt Køster.

Henrik Køster har op til årets tur tilbagelagt ca. 3.000 km.

"Jeg har oparbejdet en del erfaring for hvad der venter på turen og en god grundform på de første tre gange jeg har deltaget. Det betyder en hel del", indrømmer Henrik Køster.

Anni Bladt Køster ser frem til et af sit livs største udfordringer.

"Jamen jeg glæder mig vildt til hele turen, oplevelsen, stemningen, sammenholdet og se Paris fra en cykelsadel. Det er jo kulminationen på mere end et halvt års forberedelse. Det bliver vildt. Og så glæder jeg mig til afslutningsarrangementet lørdag aften i Paris hvor vi mødes til middag med deltagerne og deres pårørende samt til et par dages afslapning og ferie i Paris, inden vi flyver hjem til Danmark", siger Anni Bladt Køster.

Når hjulene ruller mod Paris skal rytterne tilbagelægge et gennemsnit på ca. 160 km om dagen. Team Rynkeby Østsjælland, hvor Henrik Køster deltager, består af 47 ryttere. Af disse er Søren Peter Jørgensen med for 5. gang, mens lokale navne som Dan Meilstrup - på over 70 år - Thomas Thyge, Pierre Jensen og Thomas Loui er med for første gang.

Udover de 47 ryttere, består teamet af 10-12 servicefolk som tager sig af rytternes bagage og materialer, frokost ligesom der naturligvis er hurtig service, hvis en punktering skulle indfinde sig undervejs.

Team Rynkeby Næstved tæller i år 48 deltagere.

Ialt deltager 26 danske teams i Team Rynkeby arrangementet 2017. Dertil kommer teams fra Norge, Sverige, Finland, Færøerne og Island. Ialt 44 hold fra Norden tager del i årets arrangement.

Sidste år indbragte arrangementet 43 millioner kr. til Børnecancerfonden, som Team Rynkebyholdets i alt 1.100 danske deltagere havde indsamlet.

Team Rynkeby Østsjælland skal den første dag nå Vordingborg hvor første overnatning finder sted. På turen fra Rådhuspladsen til Vordingborg får teamet ledsagelse af det islandske Rynkeby-hold. Undervejs gøres stop - ca. kl. 12.00-12.30 - hos SuperBrugsen og Karise Bageri på Syrenvænget i Karise, som er to af holdets trofaste sponsorer, inden turen fortsætter til Gåsetårnets by.