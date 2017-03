Årsagerne til revnerne i ejendommene på Søndre Havn ventes klarlagt meget snart. Målinger viser, at vibrationerne lå under det anbefalede niveau for middelalderbyggerier, men intet kan endnu konkluderes. Foto: Simon de Visme

Revner i huse: Mens vi venter på årsagerne

- Der er gennemført en besigtigelse af alle naboejendommen langs Strandpromenaden, Norgesvej og en del Sveasvej for at afklare, i hvilket omfang der kan være opstået nyere skader på bebyggelserne, som kan have sammenhæng med nyligt gennemført byggearbejde i området. Besigtigelsen er gennemført af Sweco, og resultaterne vurderes og analyseres netop nu. Afrapporteringen vil blive tilsendt Køge Kommune forventeligt i denne eller næste uge, sagde borgmesteren og fortsatte:

- Afrapporteringen vil være med til at give et billede af, om der burde være anvendt alternative funderingsmetoder. Resultatet af undersøgelsen vil ligeledes kunne have indflydelse på den samlede støjvibrations- og grundvandshåndteringsplan, som Køge Kyst er ved at få udarbejdet. Formålet med handleplanen er at sikre samlet overblik over alle byggearbejder og opstille nogle rammer for byggerier, som man skal holde sig indenfor i forhold til niveauer for støj, bygningsskadelige vibrationer og håndtering af grundvand, lød det videre.