På Søndre Havn i Køge skaber arbejdet med at ramme pæle ned i jorden - også kaldet pilotering - problemer. Derfor har Køge Kommune sat arbejdet på pause, indtil man har mere klarhed over byggeriet og dets konsekvenser for de nærliggende huse. Foto: Simon de Visme

Revnede huse sætter boligsatsning på pause

Køge - 24. januar 2017 kl. 11:57 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den første portion af det store nybyggeri på Søndre Havn i Køge skaber problemer for flere naboer, og derfor er dele af arbejdet nu sat i bero.

I sidste uge besluttede Teknik- og Miljøforvaltningen i Køge Kommune at stoppe det såkaldte piloteringsarbejde med at ramme pæle ned i jorden, og i går mandag mødtes borgmester Flemming Christensen (K) med flere andre byrådsmedlemmer for at diskutere byggeriets fremtid.

- Vi er enige om, at vi skal have strammet op på reglerne for de tilladelser, der bliver givet til pilotering i byggefelterne dernede. Vi kan ikke leve med, at omkringliggende ejendomme bliver ødelagt, og derfor stopper vi piloteringsarbejdet, indtil vi er blevet klogere på, hvordan det skal fortsætte, siger Flemming Christensen.

Flere beboere tæt på byggeriet har den seneste tid klaget over, at deres huse er begyndt at slå revner, og alle mener de, at byggeriet på Søndre Havn er skyld i skaderne. Derfor har en gruppe af dem valgt at gå sammen for at hive den seneste bygherre i retten.

