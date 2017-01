Mandag aften blev der afholdt borgermøde på Tapperiet i Køge, hvor byggeriet på Søndre Havn og dets mulige konsekvenser blev vendt og drejet. En række borgere brugte mødet til at lufte deres kritik af Køge Kommune. Foto: Hans Jørgen Johansen

Revnede huse: Firma skal gennemgå huse for skader efter byggeri

Køge - 31. januar 2017 kl. 13:43 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det store boligbyggeri på Søndre Havn i Køge har ifølge flere beboere resulteret i alvorlige revner i en række nærliggende huse.

Nu har Køge Kommune besluttet at hyre rådgivningsfirmaet SWECO til at gennemgå områdets boliger for mulige skader og for at finde ud af, hvad der reelt er sket.

Det kom frem på et borgermøde på Tapperiet mandag aften, hvor mange borgere luftede deres bekymringer omkring byggeriet og dets mulige konsekvenser.

- Jeg bliver dybt berørt, og jeg forstår borgernes bekymringer, for det er en vanskelig situation. Vi kan ikke garantere, at syv-otte bygherre kan undgå at lave skader, og derfor har vi også en forpligtelse til at håndtere og udvikle området på en ordentlig måde, siger borgmester Flemming Christensen (K).

Beboerne i området omkring Søndre Havn får i dag et brev, der varsler om SWECO's gennemgang af bygningerne.

- Lige nu handler det om at få redet trådene ud og få styr på alle henvendelser. Jeg har det skidt med, at borgere er havnet i den her situation, og vi vil hjælpe dem, alt hvad vi kan, siger Mette Jorsø (V), der er formand for Teknik- og Miljøudvalget i Køge. Læs hele historien i DAGBLADET Køge tirsdag den 31. januar.