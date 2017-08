Se billedserie Borgmestrene fra Køge og Stevns, henholdsvis Flemming Christensen og Mogens Haugaard, klippede tirsdag eftermiddag snoren og åbnede officielt Rekruttering Køge Bugt. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Rekruttering: Nabokommuner skal hjælpe firmaer med at finde nye ansatte Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Rekruttering: Nabokommuner skal hjælpe firmaer med at finde nye ansatte

Køge - 16. august 2017 kl. 13:54 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tirsdag blev et nyt tiltag skudt i gang på tværs af Køge og Stevns, der skal gavne virksomhederne og deres jagt på kvalificeret arbejdskraft.

Den røde løber var rullet ud, flankeret af et par mindre dannebrogsflags, der vejrede i sommerblæsten. Indenfor i den grå og sorte bygning var der dækket godt på et bord mit i lokalet med fyldte croissanter, små sandwich og masser af danskvand.

Et klassisk kontorlokale dannede tirsdag eftermiddag ramme om startskuddet på et nyt samarbejde, der skal bevæge sig på tværs af kommunerne Køge og Stevns. I lokalet får det nye tiltag »Rekruttering Køge Bugt« hjemme, og initiativets mål er at række ud til områdets virksomheder og hjælpe dem med at finde den næste medarbejder.

Begge borgmestre fra de to nabokommuner var mødt op i kontorlokalet, der ligger på samme område som Campus Køge, for at dele deres tanker om det nye rekrutteringscenter og ikke mindst klippe den røde snor.

- Det er en fantastisk opfindelse og et godt initiativ. Arbejdspladser har ingen kommunegrænser, og jeg vil sige tak til Stevns for endnu et godt samarbejde, sagde Flemming Christensen og fortsatte:

- Vi oplever en fantastisk udvikling i kommunen, som er koncentreret omkring Køge by, men udviklingen rækker også ud af kommunen og ned til Stevns. Udviklingen skaber behov for arbejdskraft, og det vil vi nu hjælpe virksomhederne med at finde, lød det fra Køge-borgmesteren.

Ikke så overraskende var borgmesteren fra Stevns, Mogens Haugaard, også tilfreds med etableringen af Rekruttering Køge Bugt.

- Det er glædeligt for os politikere, når initiativer som disse ser dagens lys. I Stevns føler vi, at vi skal være en del af udviklingen i Køge, og den vækst kan vi også mærke. Derfor er det essentielt at være på forkant, når det kommer til at skaffe arbejdskraft, sagde Mogens Haugaard.