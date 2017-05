Ved rejsegildet på Køges nye Vandværk udtrykte Søren D. Brask (V), formand for Køge Vand, stor glæde over, at byggeriet nu er halvvejs færdigt. Ved siden af ham er det maskotten hos Klar Forsyning. Den lyder navnet "Dråben". Foto: Jørgen Jørgensen

Rejsegilde på vandværket

Tirsdag eftermiddag var der stor glæde over, at man nu er halvvejs med den etablering af et nyt vandværk i Køge som Klar Forsyning står bag. Det var Søren D. Brask (V), formand for Køge Vand, der fik glæden af at være den første på talerstolen:

- I dag markerer vi endnu en milepæl i arbejdet med det nye vandværk. Her i Køge har vi længe haft et ønske om at få et nyt og moderne vandværk, så vi højner forsyningssikkerheden. Når jeg står her i dag, så er det tegn på, at vi er kommet tættere på at opfylde den drøm.