Se billedserie Der var stor interesse for at være med til rejsegildet på tilbygningen til Køge Rådhus. Her var der mulighed for at komme rundt i det nye hus. Foto: Torben Thorsø

Send til din ven. X Artiklen: Rejsegilde på fremtidens rådhus Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Rejsegilde på fremtidens rådhus

Køge - 01. september 2016 kl. 15:27 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er store forventninger til »Fremtidens Rådhus« i Køge, hvor der var rejsegilde onsdag eftermiddag. Den nye tilbygning rummer en helt ny hovedindgang til rådhusets nye borgerbetjening.

- Med den ekstra bygning her sikrer vi, at borgerne har én samlet indgang til rådhuset. Det skulle gerne gøre det nemmere, hvad enten man skal have et nyt pas, tale med en sagsbehandler eller benytte en af rådhusets selvbetjeningsløsninger, sagde borgmester Flemming Christensen (K) ved rejsegildet.

Her var der stor interesse for at se de nye bygninger og borgmesteren fortsatte:

- Som I kan se er byggeriet allerede flot og imponerende - lidt højt, vil nogen sige, men sådan er det når der skal være plads til alle.

Han takkede alle rådhuset medarbejdere for deres store tålmodighed under byggefasen og udtrykte glæde over, at alle rådhusets administrative medarbejder nu bliver samlet under ét tag.

Ved rejsegildet kunne man gå rundt i den nye tilbygning, der bliver på tre etager og med en flot udsigt ud over Køge Bugt øverst oppe. Det er meningen, at rådhusudvidelsen skal være klar til at åbning i løbet af sommeren 2017.