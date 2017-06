Redningsfolk får støtte af Nordea Fonden

"Der er næsten 40 frivillige, og de hjælper lystsejlere der har brug for hjælp på havet. Det er dejligt trygt at have dem på havnen, og med deres vagtplan ved alle de frivillige altid, hvem der skal hjælpe," lyder det om baggrunden for donationen. Pengene bliver brugt til uddannelsesaktiviteter for foreningens frivillige.