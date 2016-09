Charlotte Maaløe tør ikke sende sin 14-årige datter Isabella ud i trafikken på Lidemarks, hvor familien bor. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Send til din ven. X Artiklen: Raser over politiets vurdering af skoleveje Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Raser over politiets vurdering af skoleveje

Køge - 10. september 2016 kl. 14:57 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Skoleudvalget i Køge Kommune er rasende på Midt- og Vestsjællands Politi.

Fra dette skoleår har politikerne i udvalget besluttet, at man ikke længere vil give buskort til en række elever i 7.-9. klasse, efter at politiet har udsendt en ny vurdering af en lang række veje i både Køge Kommune og andre kommuner i politikredsen. Det skriver DAGBLADET Køge.

Politiet har ikke været ude at bese de konkrete veje, som er blevet nedklassificeret som trafikfarlige, men i stedet foretaget en generel vurdering af, hvor gamle børn skal være for at kunne færdes i trafikken. Men det er under al kritik, mener formanden for Skoleudvalget, der føler sig ført bag lyset.

- Vi var i troen overbevist om, at en vurdering af skoleveje fra politiet beroede på faglig og professionel vurdering. Det viser sig, at det er en naiv forestilling. De har ikke vurderet, de har antaget en holdning til, hvad børn bør kunne. Jeg har nærmest ikke ord for det. Jeg er dybt rystet, siger Helle Poulsen (V).

Politiet forklarer, at det skyldes mandskabsmangel, at man ikke har beset de enkelte veje.

- Det står i færdselsloven og til dels i Folkeskoleloven, at politiet skal være behjælpelig med at vurdere skoleveje og trafiksikkerhed. I den forbindelse har vi tidligere været ude at kigge på hver enkelt vejstrækning til en skole. Men på grund af mandskabsmangel har vi ikke resurser til at køre de mange tusinde kilometer igennem på vejene. Derfor er der ikke foretaget en ny vurdering i den vejledning, vi har sendt til kommunerne. Vi har i stedet vurderet, hvor gammel man skal være for, at man kan færdes i trafikken, forklarer Carsten Henrichsen fra Midt og Vestsjællands Politis vejafdeling.

Charlotte Maaløe fra Lidemark er bekymret for sin 14-årige datter, der netop er begyndt i 8. klasse. Køge Kommune har tidligere tilbudt skolebus, så familiens to ældre børn har kunnet køre med den de fem kilometer ind til Herfølge Skole.

Men fra dette skoleår er skolebussen nedlagt for eleverne i 7., 8. og 9. klasse.

- Det er besluttet af Skoleudvalget, at vores vej ikke er trafikfarlig mere. Men for mig at se, er der intet ændret. Man har ikke sat lyskryds op, lavet cykelstier eller andet. Så kan man sige, at vi kan sætte vores børn på en offentlig bus, men vi har ikke en offentlig bus herfra. Min datter skal køre de første to-tre kilometer, før hun når en offentlig bus, og det er ad den farligste strækning, siger Charlotte Maaløe, der blev bekendt med ændringen to dage før skolestart.