Over 2200 bilister er i løbet de seneste uger blevet taget i at køre for stærkt forbi vejarbejde på Køge Bugt motorvejen, mens over 500 bilister for nylig blev taget i at køre forbi et vejarbejde på Vestmotorvejen ved Slagelse på bare få timer. Foto: Vejdirektoratet.

Ræser du forbi vejarbejdet på motorvejen? Så lidt tid sparer du

Har du travlt eller er du ved at komme for sent til en aftale, er der ikke mange minutter at hente ved at trykke speederen i bund motorvejen. Slet ikke, hvis du vælger at kære for stærkt forbi et vejarbejde.